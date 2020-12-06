محاكمة ولد عباس.. هكذا تم التلاعب بالملايير من أموال الزوالية والمعوزين

فتح مجلس قضاء الجزائر اليوم ملف قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المتهم فيها وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من إطارات الوزارة.

القاضي: جمال ولد عباس انت منح مزايا غير مستحقة للغير اختلاس أموال عمومية.

ولد عباس: اليوم 17 شهر انا في الحبس المؤقت ولست ادري لماذا 70 سنة وانا في خدمة الجزائر من قبل الثورة.

القاضي ماذا درست؟

ولد عباس: في ألمانيا درست الطب خريج 11 جويلية 64 في ألمانيا.

القاضي قبل تعيينك وزيرا للتضامن ماذا كنت تعمل؟

ولد عباس كنت نائب بالمجلس الشعبي الولائي ثم نائب بالمجلس الوطني دورتين منذ 64 إلى 82 طبيب في عيادة مع زوجتي التي كانت قابلة.

القاضي: متى عينت وزيرا للتضامن؟

ولد عباس: ذهبت للتقاعد في 99 بعدها تم اعادة استدعائي

القاضي تقاطع لا يهم.

القاضي: انت عندك عدة جمعيات أسست جمعية ليما الثانية في 99 بمناسبة انعقاد المؤتمر اتحاد الأفريقي خاصة بالطب الإسعافي والجمعية الثالث للتضامن في 2003

القاضي: في هذا الملف مجلس المحاسبة بعث عدة تقارير

القاضي: انت كوزير للتضامن كنت تترأس عدة جمعيات والدولة تمنحك أموال لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة انت الأموال كنت تمنحها للجمعيات.

القاضي: لما بحثوا وجدوا هذه الجمعيات بدون قانون تأسيسي ومبالغ ضخمة راحت للجمعيات 12 مليار دون معرفة مصيرها هذه الجمعيات لها علاقة بالمجال الطبي ماذا فعلت بتلك الأموال؟

جمال ولد عباس: جمال ولد عباس عندنا كثير من الجمعيات قدمنا لهم مساعدات.

القاضي: لكن وجدوا هذه الجمعيات من بينها أربعة؟

ولد عباس: 5 أو 6جمعيات منها خاصة بالنقل بالمدرسي.

القاضي: لكن كيف الجمعية لها نشاطها المدني؟

ولد عباس: اقول لك التعليمات من رئيس الجمهورية فيه برنامج ومخطط

القاضي: فهمني في المخطط؟

ولد عباس: محاربة الفقر ثانيا النقل المدرسي النساء المطلقات بدون مأوى والفقراء كنا نستقبلهم على مستوى 300 مركز على المستوى الوطني.

القاضي: في التقرير لا يوجد معوزين وفقراء كم خصصتم لمنكوبي غرداية؟

ولد عباس: 157 وزعت لولايات غرداية؟

القاضي: لماذا غرداية منحتموها 19 حافلة؟

ولد عباس: المفتشة العامة ليجياف 10 سنوات انا وزير كل سنة تأتي ليجياف منذ 10 سنوات لم تكن أي ملاحظة سلبية من مجلس المحاسبة ولا ليجياف.

القاضي: لماذا منحت أموال لجمعية معينة لشراء الحافلات أليس الوزارة عي من تتكفل بهذا الشي الوزارة خلقت لهذا الشي لماذا تعطي الأموال لجمعية لها نشاط طبي؟

القاضي: لا يوجد محاسبة لا محاضر تسليم حتى أرقام الشاحنات تبخرت أين ذهبت كل تلك الملايير؟

ولد عباس: التضامن هو استعجال كان فيه كثير

القاضي أين الاستعجال في شراء الحافلات؟

ولد عباس: في الجنوب والمناطق النائية في التلفزيون كان المواطنون في وضعية مزرية.

القاضي: لكن لم تصلهم أين هي تلك الحافلات المدرسية والشاحنات ومن وصلتهم لاتصلح أو بالكاد تصلح.

ولد عباس: عندنا إحصائيات حوالي مليون تلميذ استفادوا من النقل المدرسي في العملية كان الوالي يراسل رؤساء البلديات كل الوثائق موجودة في الإدارة.

القاضي: بل لم يجدوا شي هذه وزارة لها أرشيف

ولد عباس: بل توجد 10 سنوات مجلس المحاسبة لم يعطي ملاحظة سلبية

القاضي انت وزير خلقت جمعية انت قلت 99 جمعية مبالغ ضخمة وكأن خزينة الوزارة ضخت لتلك الجمعيات

ولد عباس: انا انا أنكر لا يوجد ولو فلس خرج من الوزارة

القاضي: بالنسبة المخيمات الصيفية والمخطط الأزرق ماذا تقول؟

ولد عباس: خصصت لصالح الأطفال لولايات الجنوب والهضاب العليا قمنا بعملية مالية كل أموال حولت للوالي تقريبا حولنا الأموال الولاة بمساعدة.مدير النشاط الاجتماعي.

ولد عباس: كان فيه خلل واحد في بومرداس فائض 1 مليار وأكثر التي خصصت لشراء سيارات.

القاضي: في بومرداس عملتم اتفاقية مع جمعية المشعل والهواء الطلق والفائض يرجع للخزينة لكن انتم الأموال تصرفتم فيها كأنها أموال خاصة؟

ولد عباس: الوالي قال للأمين العام أردنا شراء سيارات لمديرية النشاط الاجتماعي وأخرى للوزارة وهي موجودة؟

القاضي: لكن الوزارة لها أموالها الخاصة

القاضي:عملتهم اتفاقيات مع جمعيات والحافلات ليس جديدة بل مهترئة والأموال راحت هباء منثورا

القاضي: بالنسبة لأجهزة الإعلام الالي لمتوفقي البكالوريا؟

ولد عباس: خصصت حوالي 1000 جهاز 989 منها خصصت لوزارة التربية ثم طلب منا الوزير الأول شراء 200 جهاز إضافي

القاضي: هل وزعت لكل الطلبة ام عكس ما ظهر في التلفزيون؟

ولد عباس: بل وزعت والباقي للمكفوفين والمعتقلين لأنهم نجحوا في الشهادة ثم ملحمة أم درمان لأنهم رفعوا العلم الجزائري أنا اتحمل المسؤولية.

القاضي: لكن هذه الأموال للدولة؟

ولد عباس: أموال الدولة وذهبت لأبناء الدولة

القاضي: لكن لي يعجبك كنت تصدق عليه وأنت مكلف بالمعوزين هناك تقرير حتى زوجتك استفادت من جهاز إعلام الي؟

ولد عباس: سيدتي الرئيسة لم عينت كوزير كان فيه مخطط وما طلب مني السلم الاجتماعي والسلم المدني

ولد عباس: فيما يتعلق الشي الذي قمنا به لأجل السلم الاجتماعي خاصة الرياضيين وكرة القدم التي لها تأثير كبير على السلم الاجتماعي.

ولد عباس: انا لم أطلب أن أكون وزير كنت في التقاعد

القاضي: أجبني أين ذهبت أموال وزارة التضامن انت متابع بالتبديد والاختلاس