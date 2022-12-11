محاكمة 17 متهما ضمن شبكة إجرامية ضبطت بحوزتها 1800 قرص مهلوس

فتحت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، قضية شبكة اجرامية. تتكون من 17 متهما بينهم امرأتين، مختصة في المتاجرة بالحبوب المهلوسة عبر ولايات التراب الوطني، بحيث وجهت لهم جناية تكوين شبكة إجرامية للمتاجرة في المخدرات.

بحيث تأتي متابعة المتهمين الذين ينحدرون من ولايات بالغرب الجزائري، والعاصمة. بعدما أوقفت مصالح الضبطية القضائية امرأة برفقة شاب على مستوى محطة آغا بالعاصمة. وبحوزة المتهم حقيبة ظهرية بها 275 قرص مهلوس ،كانا بصدد ايصالها إلى أحد الأشخاص بالعاصمة. وبمابشرة التحقيق معهما تم الإطاحة بـ15 مشتبه فيهم آخر، لهم ضلع في القضية.

و تمكنت ذات المصالح في إطار التحقيق من استرجاع 1800 قرص مهلوس، بعدما تم مداهمة شقة بمنطقة حسين داي كانت تقيم فيها سيدة المتهمة الثانية في القضية رفقة شخص أخر ينحدر من ولاية وهران.

ووجه للمتهمين جناية المتاجرة بالمخدرات في اطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة الحيازة بغرض البيع.