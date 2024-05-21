محاكمة 21 متهما ضمن عصابة الأحياء المتورطين في تحطيم قطار ” الثنية- آغا”

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، المتهمين المتورطين في قضية التحطيم العمدي لقطار محطة ” آغا- الثنية”.

وسيمثل أمام الهيئة القضائية 21 متهما من بينهم 15 موقوفا بالمؤسسة العقابية بالحراش، و5 غير موقوفين استفادوا مم اجراءات الرقابة القضائية في اطار التحقيق، فيما لا يزال متهم واحد في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمسمى ” ت.أنيس”.

وتم توقيف المعنيين بعد إرتكاب أعمال شغب وعنف، على مستوى المحطة، عقب انتهاء مبارة كرة القدم التي جمعت الفريقين المحليين، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، بملعب الدار البيضاء شرقي العاصمة.

أين نشبت مشاجرة عنيفة بمحطة القطار بواد السمار مقاطعة الحراش، بعدما نزل المنصارين من على متن القطار رقم 134، وراحوا يتلفظون بكلمات نابية، فوقت مشادات بينهم وبين سكان حي واد سمار، مع تراشق بالحجارة مما تتج عنه خسائر مادية جمة، تمثل في تحطيم عدة نوافذ القطار،وتخريب بعض الكراسي مقصورة القيادة، على غرار نشر الرعب في أنفس المسافرين لحمل المعتدين أسلحة بيضاء محظورة لغرض فرض السيطرة.

وفي اطار التحقيق تمكن عناصر الأمن الحضري بالمقاطعة الإدارية للحراش (الجزائر العاصمة)، بتاريخ 7 ديسمبر 2022، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من توقيف شخصا مشتبه فيهم في قضية تحطيم قطار الثنية - آغا، على مستوى محطة واد السمار بالحراش.

وقد أسفرت التحقيقات عن “توقيف 21 مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية الجزائر، مسبوقون قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 46 سنة ليتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

وتم متابعة المتهمين بجناية القيام بأفعال تخريبية وبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والاعتداء على وسائل المواصلات والنقل، والملكيات العمومية.

كما سيتابع المتهمين بجنحة التخريب العمدي لممتلكات الغير، وحمل أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وجحة الضرب والجرح بسلاح.