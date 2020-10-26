محاكمة 3 أفراد من عائلة “غول” جعلوا من منزلهم العائلي مستودعا لتخزين “الزطلة” و” الكاشيات”

تمت، اليوم الاثنين، محاكمة ثلاثة أفراد من عائلة “غول” جعلوا من منزلهم العائلي مستودعا لتخزين “الزطلة” و” الكاشيات”.

أسفرت عملية مداهمة لرجال الضبطية القضائية لأمن العاصمة، عن توقيف 3 أفراد من عائلة “غول” القاطنة بحي “المقرية” بحسين داي.

العملية أسفرت أيضا عن حجز 10كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي، و 60 قرص مهلوس من نوع “بريغابرين”.

فضلا عن مبلغ مالي معتبر يقدر إجمالا بـ87 مليون سنتيم، وميزان الكتروني من الحجم الصغير يستعمل لوزن الممنوعات.

وكان الشقيقان “حمزة” وجمال” يستغلان المنزل العائلي لوالدهم المتهم غير موقوف المدعو ” رزقي”، لتخزين المخدرات، لأجل المتاجرة بها عن طريق البيع بالتجزئة حسب تحريات الشرطة.

وكللت التحقيقات في القضية بتوقيف 10 أشخاص، بينهم 3 متهمين موقوفين، والبقية استفادوا من الإفراج من طرف قاضي التحقيق.

ومثل، اليوم الإثنين، المتهمون الـ10للمحاكمة امام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة المتاجرة في المخدرات والموثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب مجريات المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 20 ماي 2018، أين وردت مصالح الأمن معلومات أولية عن قيام عائلة “غول” ، باستغلال المنزل العائلي بحي المقرية لتخزين المخدرات للمتاجرة بها بالتعاون مع عائلة “خوفاش” القاطنة بنفس الحي بحسين الداي.

واستغلالا للمعلومات الواردة قام أفراد الشرطة بمداهمة منزل “غول”.

وتم توقيف 3 أفراد بداخل غرفة المتهم “حمزة” ، الذي لاذ بالفرار فور المداهمة، ويتعلق الأمر بكل من “م. كريم”، “ب. زوهير” والشقيق الأصغر للمتهم الفار المدعو” غ. جمال”.

حيث ابدى المتهمون مقاومة أمام رجال الشرطة قبل ان يتم توقيفهم واقتيادهم للتحقيق.

ومكنت العملية من حجز 9 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي، ومبلغ 35 مليون سنتيم في غرفة المتهم “غ. حمزة” وميزان الكتروني من الحجم الصغير.

كما عثرت الشرطة أيضا على كيس آخر به 1 كلغ من المخدرات الصلبة من نفس النوعية، و60 قرص مهلوس من نوع “بريغابرين” زائد مبلغ مالي قدر اجمالا ب15 مليون سنتيم عبارة عن قطع نقدية معدنية بغرفة الشقيق الثاني “جمال”.

واستمرارا للتحريات في القضية جرى توقيف والد الشقيقين “غول ارزقي” ، و6 متهمين آخرين بينهم 3 أشقاء من عائلة تقطن بنفس الحي بعد أن تبين أن لهم علاقة بالقضية.

وتحديدا بالشقيقين المتهمين ، من خلال تعاونهم في جلب الزبائن للاخوة” حمزة” و”جمال”، فيما ثبت أن باقي المتهمين ينفذون دور الحراسة من خلال ترصد حركة مصالح الأمن.

المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة من بينهم الشقيقين “حمزة” و”كمال”، اعترفا ببعض الوقائع المنسوبة إليهم بعد مواجهة القاضية لهم بمحاضر سماعهم واعترافتهم أمام رجال الضبطية القضائية.

ناكرين كليهما المتاجرة بالمخدرات، خاصة بعدما صرح المتهم “جمال” أن الكمية المحجوزة تسلمها من عند أحد معاوفه المسمى “مانو عبد النور” بغرض تخرينها مقابل 1 مليون للكيلو غرام الواحد.

في حين صرح باقي المتهمين والذين تزامن تواجدهم في منزل الشقيقين “غول” ومداهمة الشرطة بأنهم كانوا بصدد متابعة مقابلة في كرة القدم، بمنزل “جمال” ناكرين علمهم او علاقتهم المباشرة بالمخدرات المضبوطة او بنشاط الإخوة المتهمين.