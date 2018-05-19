محاكمة 4 شباب بتهمة محاولة قتل شاب بشاطئ «العروس» في برج الكيفان

الضحية أكد تعرضه إلى طعنات قاتلة وضربة بكرة حديدية على مستوى الرأس

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، تهمة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 شباب، بعدما قاموا باعتداء وحشي بطعنات سكين على شاب آخر بالواجهة البحرية «شاطئ العروس» ببرج الكيفان كاد أن يودي بحياته.

ملابسات القضية نقلا عما تم مناقشته بجلسة المحاكمة، تعود إلى، منتصف ليلة 4 مارس 2017، إثر معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية عن نشوب شجار عنيف بين مجموعة شباب بالواجهة البحرية على مستوى الشاطئ العروس ببرج الكيفان ووقوع ضحايا به، حيث تنقلت ذات المصالح على جناح السرعة، حيث كان الشجار قد انتهى وعثر بالمكان على شاب غارق بدمائه تعرض إلى عدة طعنات بواسطة آلة حادة، ليتم إسعافه وتحويله على مستشفى «سليم زميرلي» بالحراش، وهي الطعنات التي اعتبرها الطبيب الشرعي بعد إنقاذ حياة الضحية بالمميتة، ليقدم للضحية شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 60 يوما.

وبعد نقل تصريحات الضحية حول الواقعة، كشف عن هوية المتورطين في الاعتداء عليه انطلاقا من أحد معارفه، الذي كان أول المعتدين عليه، والذي التقاه يوم الواقعة بالشاطئ ببرج الكيفان ووقعت بينهما ملاسنات إثر خلاف قديم بينهما، حيث قام المتهم بالاعتداء عليه بواسطة كرة حديدية أصابته على مستوى الرأس، وواصل أصدقاؤه الذين جاؤوا على متن سيارتين توجيه له طعنات مميتة أسقطته أرضا.

وهي التصريحات التي اعترف بها المتهم بعد توقيفه مباشرة من قبل مصالح الشرطة، غير أنه أكد أن الضحية كان أول من أشهر سكينا بوجهه محاولا طعنه، وأن كل ما قام به هو دفاع عن النفس، وعن لحاق أصدقائه به فقد قال إن حضورهم كان لتناول البيتزا بالمكان. وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين، لتنطق المحكمة بعد المداولات القانونية بإفادة جميع المتهمين بالبراءة.