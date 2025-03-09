محاكمة 5 شباب من مناصري “mca”و”usma” عن تهمة التجمهر بمحكمة الشراقة

وجهت محكمة الشراقة اليوم، بموجب إجراء المثول الفوري تهمة التجمهر غير المسلح لـ 5 شباب من مناصري فريقي كرة القدم مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بعد افتعالهم حالة من الفوضى بالشارع باسطاوالي ما اخل بالنظام العام بعد شجار بين المناصرين.

وجاء توقيف المتهمين الخمسة عقب شكوى تقدم بها السكان حي عدل 1700 مسكن باسطاولي لمصالح الدرك الوطني. الذي طالبوا بتدخلهم على الفور بعد تجمهر ما يقارب 200 شخص من مختلف الفئات بالطريق العمومي. معظمهم مدججين بكل انواع الأسلحة البيضاء. وافتعلوا حالة من الرعب بعد استخدام الالعاب النارية، وحمل الطلاء ودهن جدران بالشارع بشكل يشوه المحيط. مما أخل بالنظام العام، قبل أن تتدخل مصالح الدرك الوطني التي تمكنت من إلقاء القبض على خمس شباب. وتحويلهم على التحقيق الامني، حيث وجهت للمتهمين الخمس تهمة التجمهر .

المتهمين مثلوا للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري ، حيث أكد المتهم الأول أنه طالب جامعي. سنة ثالثة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، ونفى تواجده بين المجمهرين و تصادف وجوده بالتجمهر الذي خلفه شجار. بين أنصار فريقي مولودية العاصمة واتحاد الجزائر ، بعدما كان متواجدا رفقة اصدقائه بفندق باسطاوالي. ناكرا مشاركته في التجمهر.

من جهتهم حاول كل واحد من المتهمين في الملف إبعاد التهمة عنهم نافين تواجدهم رفقة الأشخاص. الذي شاركوا في التجمهر، أو تصادف ذلك بتواجهم بالأماكن دون المشاركة في الشجار أو التجمهر.

ورافع دفاع المتهمين بمحلولة ابعاد التهم عن موكليهم بمرافعاتهم، حيث أجمعوا على أنه من غير المعقول توقيف 5 أشخاص فقط. فيما أن عدد المتجمهرين بلغ 200 شخص حسب شكوى السكان.

وطالبوا بإفادة كل واحد منهم بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام خبسا نافذة مع `10 آلاف دج غرامة مالية. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذة مع 20ألف دج غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين.

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