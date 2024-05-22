محاكمة ستيني احتال على ضحاياه منتحلا صفة قائد القطاع العسكري بباتنة

مثل أمس أمام مجلس قضاء باتنة ستيني بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الضحايا من بينهم امرأة سلب منها أكثر من 300 مليون سنتيم.

وحسب مجرياة المحاكمة فإن المتهم كان ينتحل صفة قائد القطاع العسكري بباتنة، ثم يوهم ضحاياه بالتوسط لهم للحصول على قطع ارضية في تجزئات عقارية بمقابل اموال إما دفعة واحدة او عبر دفعات، وحسب مجرياة المحاكمة دائما فإن المتهم حوكم غيابيا وكان في حالة فرار منذ مدة طويلة، حتى تمكنت عناصر الأمن من تحديد مكانه ثم توقيفه.

يذكر أن ضحية أخرى وهي امرأة تبدو في الاربعينيات من العمر، تعرفت على المتهم داخل قاعة المحاكمة وراحت تصرخ باكية امام قاضي الجلسة، ما يعني أن ضحايا هذا المتهم كثر.