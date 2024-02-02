محامون جزائريون يودعون بلاغا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين صهاينة

أودع محامون جزائريون اليوم الجمعة بلاغا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين صهاينة.

وحسب بيان صادر عن إتحاد منظمات المحامين الجزائريين بلاغ المحامين الجزائريين تم إيداعه زوال اليوم بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ووفقا لذات البيان الدعوى استندت إلى توثيقات تتضمن صور وفيديوهات من مصادر موثوقة ومعترف بمصداقيتها. كما إستندت أيضا على دعوات من مسؤولين صهاينة لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

واضاف البيان أن الدعوى القضائية التي قدمها ممثلون عن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين إستندت إلى إعترافات علنية من مسؤولين صهاينة باقتراف جرائم ضد الفلسطينيين.

كما جاء في البيان أن الدعوى إستندت إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر الأسبوع الماضي الذي يعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وجاءت هذه الدعوى تطبيقا لتوصيات ندوة الجزائر لإقرار العدالة للشعب الفلسطيني والتي شارك فيها محامون من تونس والأردن وفلسطين وموريتانيا.

واكد البيان أن هذه الدعوىجاء أيضا تكريسا وتجسيدا لدعوة الرئيس تبون لكل رجال القانون في العالم لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاسبتهم.

وإختتم البيان ان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكل المنظمات الموقعة على هذا البيان تشكل فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرايم التي يرتكبها كل لحظة في غزة.

كما يدعو الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين كل المحامين والمنظمات والاحرار في العالم للإنضمام إلى هذا التحالف من اجل متابعة المتورطين ومعاقبتهم.