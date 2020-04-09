محامون يدعون إلى التمسك بواجبات المهنة والتحلي بروح التضامن الوطني

أصدر محامون من اجل الدفاع عن استقلالية المهنة بيانا يدعون من خلاله الى ضرورة التمسك بواجبات المهنة والتحلي بروح التضامن الوطني.

وأكد البيان الذي وقعه 60 محامي إلى عدم الانجرار وراء دعوات ومحاولات اقحام المهنة في التجاذبات السياسية المغرضة مهما كان مصدرها.

وظل الجائحة التي تعرفها البلاد بتفشي وباء كورونا تقوم فئة من المنحرفين بنشر الأخبار والإشاعات المغلوطة والكاذبة، وكذا محاولة المس بالنظام العام والأمن العام.

كما تسعى هذه الفئة التلاعب بقوت المواطن، والسطو على بيوت من هم في الحجر الصحي وغيرها من الآفات التي لا يخلو منها مجتمع في مثل هذه الظروف.

مستغلين إنشغال السلطات العمومية بمختلف مكوناتها الصحية والأمنية والإدارية بالعمل على التخفيف من حدة آثاره بجميع الوسائل المتوفرة والمتاحة.

وأضاف البيان أن الشعب الجزائري الأبي يهب في عمل تضامني لتقديم التبرعات المالية والمساعدات المادية بمختلف انواعها داخل الوطن وخارجه لمؤازرة المتضررين من هذا الوباء.

وأشار البيان بعمل الضبطية القضائية وجهاز القضاء التتي تتصدى لهذه الجرائم بصرامة القانون تصر أصوات هنا وهناك على ايجاد مبررات للإجرام والمجرمين تحت ذرائع شتى.

وإختتم البيان نهيب بأعضاء مجالس منظمات المحامين، والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الى المحافظة على نبل المهنة وشرفها ، واستقلاليتها واحترام قانونها وأخلاقياتها الوطنية والعالمية