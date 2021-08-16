محامون يقدمون طلبا لرئيس الجمهورية لإعادة تفعيل وتنفيذ عقوبة الإعدام

طالب مجموعة من المحامين من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل وتنفيذ عقوبة الإعدام.

وطالب بإعادة تفعيل الحكم كل من المحامي، تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة ابراهيم، زواوي محمد. عادل اسماعيل، ىجبالي طارق، بن جابر نبيلة.

ودعا المحامون رئيس الجمهورية للتدخل بما يملك من صلاحيات دستورية. لأجل مراجعة مصادقة الجزائر على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007. المتضمن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وجاء الطلب نتيجة ما تشهده الساحة الجزائرية من جرائم تمس بالأمن الوطني والسكينة العامة. وتثبت مرة أخرى عدم جدوى الإصلاح الجزائي في شقه المتعلق بتجميد عقوبة الإعدام.