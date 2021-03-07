محامون يهددون رامز جلال بسبب برنامجه الجديد “رامز مريض نفسي”

هدد عدد من المحاميين الفنان المصري رامز جلال، بتقديم شكوى في حالة تأثيره على الأشخاص في برنامجه المعروف بالمقالب الخطيرة.

ومباشرة بعد تقديم البوستر الخاص بالبرنامج لرمضان 2021 والذي يحمل عنوان “رامز مريض نفسي”، أثار حالة من الجدل الكبير.

وجاءت موجة الجدل لارتباطه ببيان الأمانة العامة للصحة النفسية والذي طالب بوقف برنامج “رامز مجنون رسمي”.

و جاء في البيان:” “يجب على الفنان رامز جلال أن يراعي موقف المريض النفسي، وألا يكون ذلك هو المسمى الرسمي”.

مضيفا: “المريض النفسي يعاني بطبيعة الحال ولا يجب أن يزيد من معاناته”.

ويواجه جلال مشكلات متعددة في كل عام بالتزامن مع عرض برنامجه التلفزيوني الأشهر.

ويعتبر الكثيرون البرنامج خطير ويؤثر على الحياة النفسية للمشاهدين مع الوقت.

برنامج رامز الجديد يأتي بعد عام من برنامج بعنوان “رامز مجنون رسمي”، وهو الذي فجر الخلاف مع الجهات المشرفة على العلاج النفسي.

وتباينت ردود الفعل، بشأن الموقف من الإعلان الترويجي الأول لبرنامج “رامز مريض نفسي”.