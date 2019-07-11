محامو الجهة الغربية يخرجون في مسيرة مساندة للحراك بوهران

خرج اليوم محامو الجهة الغربية، في مسيرة راجلة بوهران، انطلاقا من مقر مجلس القضاء الجديد لحي المرشد، الى غاية محكمة الجنح بحي جمال الدين، حاملين لافتات ورافعين لشعارات تطالب باستقلالية القضاء.

إلى جانب تجسيد مطلب إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، الذين سجنوا من أجل حرية التعبير ،بالإضافة الى التمسك بحق تكريس قرينة البراءة، كونه حق مكرس دستوريا.

كما دعوا على لسان منظمة وهران للمحامين إلى فتح ودعم الحوار، من أجل السعي لحل الأزمة سياسيا ومساندة الحراك الشعبي، مع التمسك بالسلمية في التظاهر والابتعاد عن كل أشكال العنف.