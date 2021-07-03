محامو العاصمة يقاطعون العمل القضائي بمحكمة الدار البيضاء

أصدرت منظمة محامي الجزائر بيانا، أعلنت فيه، عن قرارات بشأن حادثة حجز سيارة محام بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة.وجاء في بيان المنظمة، إنها قررت مقاطعة العمل القضائي على مستوى محكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع.وأوضحت المنظمة، إن قرار المقاطعة يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الأحد 4 جويلية.بالإضافة إلى مقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية إلى إشعار آخر.

وأكدت المنظمة، إنها ستتخذ التدابير الملائمة بخصوص الحجز التعسفي الذي طال سيارة أحد المحامين.كما قررت منظمة محامي الجزائر، وقف العمل الفضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل المحاكم التابعة له يوم الثلاثاء القادم باستثناء الآجال، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم بمقر مجلس قضاء الجزائر على الساعة العاشرة صباحا.هذا وقررت المنظمة، وقف العمل بالمساعدة القضائية برمتها إلى إشعار آخر، ومخاطبة أعلى سلطة في البلاد لوضعه في الصورة حول الخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق الدفاع.