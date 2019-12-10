محامو المتهمين.. تأكيد على الاستئناف.. تنديد بالأحكام الصادرة وآخرون يلتزمون الصمت

تباينت ردود أفعال محامي المتهمين، الذين تم ادانتهم اليوم من طرف قاضي محكمة سيدي امحمد، في قضية تركيب السيارات وتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وبهذا الخصوص، رفض محامي رجل الاعمال حسان عرباوي، الذي 6 سنوات حبسا نافذا، التعقيب على الاحكام القضائية.

وأشار في تصريح لـ”النهار”، أنه سيتم الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر.

من جانبها، نددت محامية، وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي، بالحكم الصادر، في حق موكلها، بعد ادانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا.

وقالت إن محاكمة كهذه لا تخدم القانون ولا الجزائر ولا العدالة.

وأضافت “ملف يوسفي في التحقيق اثبت انه برئ من كل التهم، كيف يتحول من برئ الى متهم ومدان، سنستأنف لدى مجلس قضاء الجزائر ونثبت براءته”.

فيما رفض العيفة أويحيى، شقيق الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الادلاء بأي تصريح للصحافة.