محامية تقاضي زوجها بتهمة تهديدها بالذبح بعد دعوى قضائية رفعها ضدها

فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء، ملف محامية منتمية لنقابة بومرداس المسماة “غ. ي” ، في أعقاب شكوى أودعتها ضد زوجها.

وجاء في الشكوى تعرضها للتهديد بالذبح من قبل زوجها السابق، وهذا خلال تواجدها بمنزل الزوجية شهر سبتمبر من العام المنصرم.

وتبين أن الضحية تابعت زوجها المتهم، بعد دعوى جزائية رفعها ضدها أمام نيابة محكمة الدار البيضاء والتي من المنتظر ان تبرمج في خلال الأيام القادمة.

وتتعلق القضية بوقائع خطيرة وصفها المتهم خلال جلسة محاكمته، مستدلا بأدلة سوف يثبتها خلال جلسة المحاكمة وخلالها.

وصرح المتهم أن زوجته التي تخلفت عن الحضور، تركت بيت الزوجية خلال شهر جويلية، وتحديدا حين باشر إجراءات متابعة قضائية في حقها.

لتعود الزوجة بعد شهرين إلى المنزل وفي تلك اللحظة فقد اعصابه وأمرها بالمغادرة، نافيا تهديدها بالقتل، مسترسلا المتهم أن دعوى الحال كيدية، غرضها جره إلى أروقة العدالة بصفة الظالم.

وأمام هذه المعطيات التمست ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.في حين قرر القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.