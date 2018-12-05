محامية تَنصب على زبائنها بتحصيل الأتعاب دون الدفاع عنهم في المحاكم بالبليدة

أقدمت محامية على النصب والاحتيال على زبائنها بالبليدة، بعدما وضعوا ثقتهم فيها للدفاع عنهم وعن مصالحهم أمام مختلف المحاكم التابعة للمجالس القضائية.

حيث كانت المحامية تقوم بتحصيل أتعابها من دون أن تلتزم بالدفاع عن موكليها أمام المحاكم، وتتعمد ترك قضاياهم عالقة.

مما انجر عنه إسقاط حقوقهم، قبل أن تقوم المحامية بغلق هاتفها النقال للتهرب من مواجهة زبائنها.

وقد أقدم أحد موكلي المحامية على رفع شكوى ضدها أمام العدالة بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال.

موضحا أنه تقدم إلى مكتبها لتوكيلها للدفاع عنه أمام المحاكم، حيث قام بمنحها كافة الوثائق المطلوبة وعربونا لبدء الإجراءات.

مضيفا أنها كانت في كل مرة تتصل به لتطلب منه المزيد من المال، وفي آخر مرة طلبت منه مبلغ 60 مليون سنتيم بغية إجراءات التنفيذ وغيرها.

إلا أنه وبعد مدة حاول الاتصال بها لكنها فضلت عدم الرد عليه، مما دفعه إلى التنقل نحو مكتبها، ولما استفسرها عن قضيته حاولت التملص، فطلب منها إرجاع أمواله التي تسلمتها منه، غير أنها رفضت وشرعت في سبه وشتمه.

ليقوم فيما بعد بإيداع شكوى ضدها. ويضيف الشاكي أنه بعدما علمت المحامية بما حدث، راحت هي الأخرى تقيد ضده شكوى تتهمه فيها بالتحطيم العمدي لمكتبها والضرب والسب والسرقة.

وهي القضية التي ستنظر فيها محكمة الجنح قريبا.

وحسب مصادر مطلعة من محيط أصحاب الجبة السوداء، فإن المحامية معروفة بسوابقها مع زبائن وموكلين كثر راحوا ضحية ممارساتها وإخلالها بالتزاماتها.