محامية خالد تبون: موكلي تعرض للضغط من طرف محققي الدرك ومُنع من الاتصال بذويه

كشفت المحامية نصيرة واعلي، ممثلة دفاع المتهم خالد تبون، في قضية المزايا غير المستحقة المتهم فيها رفقة كمال شيخي المدعو “البوشي” ما وصفته بالتجاوزات التي تعرض لها موكلها.

وقالت المحامية نصيرة واعلي على هامش المحاكمة التي انطلقت اليوم بمحكمة سيدي امحمد إن موكلها ارتفع ضغط دمه، خلال التحقيق بمقر الدرك بباب جديد.

وأوضحت المحامية أن خالد تبون لم تُطرح عليه أية أسئلة بشأن الملف، مضيفة أن كل أسئلة المحققين تمحورت حول شخص والده.

وفي هذا الإطار، قالت المحامية إن محققي الدرك سمحوا لكل من تم التحقيق معهم بالاتصال هاتفيا بذويهم، باستثناء موكلها الذي قالت عنه إنه “عانى كثيرا خلال التحقيق”.