محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة بخصوص جثمانه

فجرت رحاب البيطار، محامية القتيل بفيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مفاجأة بخصوص جثمانه بعد أكثر من شهر على حادثة مقتله.

ونفت رحاب مسألة دفن جثمان محمد الموسى في سوريا، مشيرة إلى أن الجثمان لا يزال في الثلاجة.

وكتبت رحاب على صفحتها بتويتر: ” توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية أي مبلغ لحد الآن، وقد كان اتصال فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن”.

مضيفة: “هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة”.

ومن جهة أخرى، هددت محامية الموسى، وسائل الإعلام، من أجل التوقف عن استخدام وصف “لص” على موكلها الراحل، لحين البت في الأمر من جهة القضاء.

وكتبت على صفحتها بتويتر: “بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر”.

وكان قاضي التحقيق قد طلب استدعاء كلا من شقيقة الدكتور فادي الهاشم، وعمال عيادته، يوم 10 مارس، من أجل أخذ إفادتهم حول اتصال القتيل بالمكان.

وكشفت “داتا” الاتصالات أن الراحل أجرى 4 مكالمات للعيادة على فترات متباعدة، وأن في أحد الاتصالات حدد موعداً للكشف ولكنه لم يأت فيه.

توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وانا احدى عضواتها- اي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن

هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 6, 2020