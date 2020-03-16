محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: زوجها قتله عمدا وهذا هو الدليل!

كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، رهاب بيطار، آخر تطورات قضية القتيل محمد الموسى بفيلا الفنانة اللبنانية على يد زوجها فادي الهاشم.

وقالت المحامية على صفحتها بتويتر، أن التقرير الطبي لتشريح جثة القتيل أظهر توفر نية القتل العمد لدى فادي الهاشم.

وكتبت المحامية في التغريدة : “‏إن تعدد الطلقات النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية”.

وذكرت في تغريدة أخرى أن “‏الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية”.

واضافت بيطار، أن التقرير سيحول غدا إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي، موجهة الشكر لكل أعضاء لجنة الأطباء الذين شاركوا في التقرير.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يوما من وقوع الجريمة.