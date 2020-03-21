محامية قتيل منزل نانسي عجرم تفجر مفاجأة عن قميص الراحل

أثارت رهاب بيطار، محامية قتيل منزل نانسي عجرم، حالة من الغموض، بعد كتابتها تغريدة تخص قميص الراحل.

وكتبت بيطار على تويتر: “قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أمورًا هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته”.

وأوضحت المحامية، أن قميص القتيل مازال في البحث الجنائي في لبنان، وأن وجوده سوف يخدم القضية من خلال مقارنة الفتحات الموجودة في القميص مع عدد الرصاصات التي تعرض لها.

ومن جهة أخرى، علقت رهاب بيطار على فيديو والد محمد الموسى، الذي شكرها من خلاله وأعلن استبعادها من القضية بشكل نهائي.

وقالت المحامية، أنها لم تبلغ رسمياً بمسألة عزلها من القضية، حسب تصريحها لفوشيا.

وأوردت بيطار، أنه في حال تم تبلغيها رسمياً باستبعادها، فلديها خيارات عدة وإجراءات قانونية سوف تتبعها.

مشيرة إلى أن كل ما قامت به كان لخدمة العدالة، وبموجب توكيل رسمي من قبل والدي الراحل.