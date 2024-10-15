محامية مبابي توضح بشأن اتهام موكلها بالاغتصاب

تحدثت محامية اللاعب الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، ماري أليكس كانو برنارد، عن اتهامات الاغتصاب التي تطال موكلها.

وصرّحت المحامية ماري أليكس كانو برنارد، اليوم الثلاثاء، لقناة TF1 الفرنسية: “كيليان مندهش جدا من جنون وسائل الإعلام، وتفاعلها مع هذه القضية، رغم أنه ليس متهما بعد”.

وأضافت المتحدثة: “لم نتلقَ أي شكوى ضد كيليان، ولم يرتكب أي خطأ مثلما يشاع مؤخرا. اللاعب حاليا هادئ ويشارك في التدريبات بصفة عادية”.

وختمت المتحدثة: “من المستبعد أن يعرض اللاعب نفسه لخطر مثل هذا. وسنتابع كل من يمارس حملات التشهير ضد اللاعب”.

للإشارة، كشفت وسائل إعلام سويدية، أول أمس الأحد، أن فتاة قدمت شكوى اغتصاب في مدينة ستوكهولم، وكيليان مبابي مشتبه به في هذه القضية.

وفي السياق ذاته، رد اللاعب الفرنسي على هذه الاتهامات حيث نفى عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مبابي، أثار جدلا كبيرا مؤخرا بعد أن تم رصده متوجها إلى ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم. أثناء خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي، وهو سيبقي باب التأويلات مفتوحا.