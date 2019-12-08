محامي أويحيى:”موكلي ليس غبيا ليضع 30 مليار ببنك عمومي.. وأطالب ببراءته”

قال المحامي، العيفة أويحيى، شقيق الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، إن موكله، ليس غبيا ليضع 30 مليار في حساب بنكي عمومي.

وخلال مرافعته، أكد المحامي العيفة أويحيى، أن قصة 30 مليار لا أساس لها من الصحة، وموكله ليس غبيا ليضع 30 مليار في حساب بنكي عمومي، والبنوك الاجنبية موجودة.

وفي حديثه عن زوجة موكله ونجله، أفاد أن زوجة أويحيى من حقها أن تعمل، كما أن ابنه حامل دكتوراه في الاعلام الالي، ومن حقه أن ينشئ شركة ليسترزق بها.

وأضاف “أحمد اويحيى عمل مع بومدين والعالم كله يعرفه”.

وقد طلب محامي احمد اويحيى، العيفة اويحى، البراءة التامة لموكله،لأن الأدلة حول الجرائم غير متوفرة.