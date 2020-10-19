محامي أويحيى: موكلي أصبح منبوذا وزج به في السجن.. وهو لم يتخذ أي قرار خارج القانون

قال عضو هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق المتهم أحمد أويحيى، إنّ قضية موكله تكتسي طابعا خاصا ومميزا بناءً على المركز القانوني لموكله.

محامي أويحيى: موكلي اعتلى منصب رئيس حكومة ثم وزير أول وهو كان في الصف 14، لأنه سبقه العديد من رؤساء الحكومة ووزراء أولين الذين تولوا المهام في فترات معينة.

دفاع أويحيى: موكلي أصبح منبوذا وزج به في السجن، موكلي لم يتخذ اي قرار خارج الإطار القانوني كان من صلاحياته التنسيق بين أعضاء الحكومة وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية آنذاك.

دفاع أويحيى: الأهم في هذه التهم أن موكلي لم تسند له تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، وفي هذا السياق بالذات موكلي تحمل أعباء وتبعات تجاوزات عدة مشاريع من ضمنه تحويل مشروع ترامواي الجزائر.

هيئة دفاع أويحيى: يوم 20 جويلية 2005 أصدر قرار بموجبه تم تحويل مشروع ترامواي الجزائر من مصالح ولاية الجزائر إلى مؤسسة ميترو الجزائر، الأمر الذي جعل المتهم اويحيى يواجه واقعة مجرمة.

دفاع أويحيى: لا يخفى عليكم سيدي الرئيس أن القانون صادر في 20 جويلية 2006، والقانون هذا لا يطبق بأثر رجعي لأن القانون ينصب في وقائع مستقبلية.