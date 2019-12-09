محامي إتحاد العاصمة: “تم رفع التجميد رسميا على الحساب البنكي للفريق”

أكد محامي إتحاد العاصمة أحمد دهيمي اليوم الإثنين أنه تم رفع التجميد بصفة رسمية على الحساب البنكي لفريق سوسطارة.

وتحدث دهيمي في إتصال بالنهار أون لاين عن الوضعية القانونية لفريق سوسطارة بعد إلتماس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد مصادرة أملاك رجل الأعمال علي حداد قائلا:

“اليوم الحمد لله تم رفع التجميد على الحساب البنكي لفريق إتحاد العاصمة، بعد عدة أشهر من الصعوبات المالية التي واجهها الفريق”.

وأضاف: ” إتحاد العاصمة لا يملك أي علاقة بمصادرة ممتلكات عائلة حداد ، لأن الفريق ليس فرع من فروع ETRHB، وهو نادي يملك مجلس إدارة قائم بذاته، واليوم رجعت الأمور إلى نصابها بعد رفع التجميد على الحساب البنكي”.