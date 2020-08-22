محامي الأهلي: “تصرف بلايلي وبن العمري غير احترافي ويعد بمنزلة استهتار”

إنتقد محامي نادي الأهلي السعودي تصرف اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي ومواطنه جمال بن العمري عقب تخلفهما عن رحلة العودة إلى الأراضي السعودية بالرغم من توفير طائرة خاصة.

وتحدث المحامي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية لموقع الإقتصادية أن تصرف بلايلي وبن العمري غير احترافي ويعد بمنزلة استهتار منهما، لكن مع ذلك لا أنصح الإدارتين برد فعل عنيف لما حدث منهما، وقال، “لا أنصح بفسخ عقدي اللاعبين، لأن هذه الخطوة لن تفيد الأهلي والشباب، كما أنهما بهذا الفعل يرغبان فيها”.

وأضاف “ما فعله بلايلي، والعمري يعد عدم احترام للناديين، وقبل ذلك عدم احترام لعقودهما الاحترافية، وهو خطأ فادح يستوجب فرض أقصى درجات العقوبات الانضباطية بحقهما”.