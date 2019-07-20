“محامي السيسي” يقاضي محرز ويطلب منعه من دخول مصر مدى الحياة!

أودع محام مصري مشهور، شكوى ضد نجم وقائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز.

وأعلن المحامي سمير صبري أنه تقدم ببلاغ، لإدراج محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر، لمنعه من دخولها مدى الحياة.

وقال المحامي المعروف في مصر باسم صاحب الدعاوى الكيدية، اليوم السبت، إن شكواه قد أودعها لدى النائب العام في مصر.

وأوضح المحامي أن شكواه ضد محرز كانت على خلفية ما وصفه بازدراء وإهانة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واتهم المحامي المصري محرز بأنه تعمد تجاهل رئيس مجلس الوزراء المصري وعدم مصافحته، أثناء تسليم كأس “الكان”.

كما زعم بأن تلك الواقعة أثارت استياء المجتمع المصري، ليطالب بإخطار وزارة الخارجية بإدراج محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

#سمير_صبريفخامة الأستاذ المستشار / معالي النائب العام تحية تقدير واحترام .. وبعد ،،،مقدمه لسيادتكم الأستاذ د / … Publiée par ‎الصفحه الرسمية للدكتور سـمـير صـبرى‎ sur Samedi 20 juillet 2019

ومعروف عن المحامي سمير صبري بأنه صاحب الرقم القياسي في البلاغات الكيدية بمصر.

وقد سبق أن اعترف المحامي بنفسه بأنه رفع 2700 قضية ضد منتقدي السيسي، من فنانين ورياضيين ومثقفين.

وتقول عنه وسائل إعلام مصرية، إنه في كل صباح يتجه المحامي سمير صبري إلى المحكمة، بكم هائل من البلاغات والملفات.

ويُتهم المحامي صبري بالسعي من خلال تلك الدعاوى الكيدية لكسب رضا نظام السيسي.

ولم يسلم من بلاغات المحامي فنانون وسياسيون ومشاهير وحتى رياضيون.

وقد سبق أن قام المحامي صبري بمقاضاة الفنانة شيرين، ليتم حظر أغانيها في مصر وسجنها 6 أشهر، بسبب نكتة حول نوعية مياه النيل.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول المحامي الذي يقول إنه يحمل دكتوراه في القانون التجاري من جامعة بوسطن.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين في جامعة بوسطن، أكدوا أنهم لا يعرفون سمير صبري وليس لديهم سجل باسمه.