“محامي السيسي” يُواصل حملته.. “محرز يعمل مع الإخوان المُسلمين”!

عاد المُحامي المصري الشهير “سمير صبري”، لينفث سمومه على الجزائر وقائد مُنتخبها “رياض محرز”، بعدما إتهمه بالإنتماء لجماعة “الإخوان المُسلمين”.

وأوضح صاحب الدعاوى الكيدية، ومن يُلقب بمُحامي السيسي في تصريحات لـ”الشروق” المصرية، بأنه لن يترك نجم مانشستر سيتي في حاله.

وقال :”التصرف الذي قام به محرز لم يكن عفويا ولا على سبيل المُصادفة، بل كان أمرا مُخططا له بكل إحكام”.

ليُطلق بعدها كلمات لا يتقبلها أي عاقل بشأن صاحب القدم اليُسرى السحرية قائلا :

“كل شيء جاء فى إطار مخطط تنظيمي متكامل لجماعة الإخوان الإرهابية”.

وتأتي كل هذه “التهم الساذجة” لتؤكد بأن بعض الأشقاء في مصر، تجاوزوا حدود المعقول، في حملة لا معنى لها تماما.