محامي المتصرف الاداري لمجمع طحكوت: “موكلي عينته المحكمة لتسيير 3265 سيارة لطحكوت”

باشر محامي دفاع المتصرف الإداري لشركة ” محيي الدين طحكوت ” المتهم غير موقوف “زيتوني كمال” مرافعته أمام الغرفة الجزائية العاشرة. بمجلس قضاء الجزائر اليوم السبت، بالتطرق الى أسباب توقيف موكله وايداعه الحبس. والذي ارتبطت وقائعها بتحويل سيارات محي الدين طحكوت المقدر عددها بـ 3265 من مختلف الأصناف. من حضيرة الى أخرى، واستئجار مستودع عند المتهم ” معشوش” لايداعها فيه.

وقال المحامي أن موكله عينته المحكمة لتسيير شركة طحكوت بعد ادانته بالحبس النافذ ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة.

وخلالها تم تعيين موكله لتسيير مكتب مراقبة السيارات بأنر قضائي، والمكتب كان يضم 3265 سيارة لمحي الدين طحكوت. و10 سيارات من مختلف الأصناف بشقيقه رشيد طحكوت. وهذه المعلومة كانت لدى الضبطية القضائية ووقاضي تحقيق التحقيق المكلف بالملف. وأضاف الدفاع أن رشيد طحكوت كان يعمل عند شقيقه محي الدين كمدير عام مساعد بشركته منذ كان في عمره 25 سنة.

وحينها كان يتقاضى أجرا بقيمة 200 مليون سنتيم شهريا كما كان محيي الدين يدفع عليه الضرائب والتأمينات بطريقة قانونية. فماذا ذنب موكله اذا قام بدفع اجور العمال الذين كانوا يدينون لطحكوت بديون بسبب ايداعه الحبس. وخلالها تكفل موكله بدفع رواتب المتهم رشيد طحكوت المتراكمة منذ 2019. عبر مرحلتين بحيث تقاضى راتبه الأول شهر افريل 2022 بقيمة مليار ونصف وأما الثاني فتم في ديسمبر 2022. كما حدد المحامي المنقولات التي تم حجزها في ملف الحال من بينها 6دراجات مائية، زورقين، دراجة مائية. وقارب نزهة هذه كانت ملك لمحي الدين طحكوت وشقيقه رشيد وإبراهيم وابنه بلال.

وفي ملف الحال، فقد تمت متابعة المتهميز اشقاء محي الدين، بعدما أمر قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي. بسيدي أمحمد بايداع عديد المتصرفين الإداريين لشركات رجال أعمال موقوفين يملكها حسان عرباوي ومحي الدين.

بعدما توصل إليه التحقيق من خلال تشكيل لجان تستند إليها مهمة جرد كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمجمع محي الدين. من خلال إخفاء العديد من الممتلكات. مركبات وقطع غيار وغيرها وتحرير بطاقات جرد تثبت ذلك للتوقيع عليها من طرف هؤلاء الموظفين. الذين تم اختيارهم قصدا ووضع تلك القرارات تحت تصرف المتصرفين القضائيين للتأشير والتوقيع عليها، حسب ما ورد في محضر الضبطية القضائية.