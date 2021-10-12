محامي المتهم بن حراج “موكلي خدم العدالة 42سنة” ويداه نظيفتان من أي فساد

أكد سايح عبد اللطيف محامي دفاع المتهم بن حراج مختار رئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا، أن موكله بعدما افنى عمره في خدمة العدالة الجزائرية، لمدة تفوق 41 سنة، تم متابعته امام محكمة الجنايات. والكل يشهد له بكفاءته ونزاهته، والدليل على ذلك صحيفته المهنية التي أثبتت بأن مساره مهني نظيف ولن يتلطخ بايادي الفساد.

واستطرد المحامي قائلا: على اي أساس تم فتح تحقيق وعلى أي سند قانوني لتنسب إلى موكلي تهمتي التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة. متسائلا هل موكله تحصل على مزية مستحقة أو منفعة الجواب لا، باعتبار ان وضعه الاجتماعي بسيط جدا.

وأضاف الدفاع بأن القضية لا تكتسي طابعا جنائيا ولا جزائيا، كون أن العقوبة التأديبية ، كتحويل القاضي من مجلس إلى مجلس ليس من إختصاص رئيس مجلس قضائي. بل هي من إختصاص المجلس الأعلى للقضاء، ليلتمس المحامي تبرئة ساحة موكله، باعتبار الجريمة غير قائمة منعدمة الأركان.

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