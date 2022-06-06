محامي المتهم محمد مقدم: موكلي فتح أرصدة منذ 2012 لصب مداخليه في إطار عمله الصحفي بالخارج والشقة اشتراها من تلك الأموال

أكد دفاع المتهم “محمد مقدم” أن الشقة التي يملكها في باريس إقتناها من مداخيل عمله عبر جرائد ووسائل إعلام دوليين، مؤكدا أن الاموال كانت متواجدة بالبنك بفرنسا ولم تحول من الجزائر.

وأضاف الدفاع، أن موكله منذ 1993 وهو يتقاضى مداخيل تترواح ما بين 1000 إلى 4000 دولار باعتباره مراسل قناة الحياة اللندنية، وخلالها طلب منه فتح أرصدة لصب الرصيد عام 2012.

وأشار الدفاع إلى أن زوجة موكله تعرضت إلى مصيبة، لإصابتها بمرض عضال كلفها إجراءات عمليات جراجية، وأصبح يبيت بموجبها في فندق، فأراد شراء عقار بفرنسا من مداخليه الرسمية في إطار عمله الصحفي.

وتابع الدفاع، أن موكله اتصل بالمرقي عام 2012، ومنذ ذلك العام إلى غاية 2018 وهو يسدد المستحقات، ولما استدعي موكله من طرف مصالح الأمن لم يعلموه عن الشقة لكن هو من قال وافصح عنها.

وقدم المحامي في ذات السياق وثيقة تخص التصريح الجبائي بالجزائر من 2012 إلى غاية 2019 قبل هذه الوقائع. مؤكدا أن المتهم محمد مقدم سدد مبالغ مايعادل 293 ألف أورو بمحض ارادته، متعجبا أين هي التحويلات المالية فبنك الجزائر لم يثبت على الاطلاق هذه الواقعة.