محامي المرحوم الرئيس المصري “مرسي” يكشف الثواني الأخيرة من حياته!

روى محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة موكله بجلسة محاكمته.

وأكد عبد المقصود، لـCNN، أن مرسي تحدث عن إجراءات محاكمته، رافضا الإدلاء بأي تصريح يضر أمن البلد.

ولم يسمح لمرسي برؤية محاميه أو التواصل مع العالم الخارجي أو عائلته، وكان مسجونا بالحجز الإنفرادي –على حد قول المحامي-.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس المعزول،اختتم حديثه ببيت شعر قال فيه “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.

وتابع “بعد دقيقة من رفع الجلسة، كان هناك ضجة كبيرة داخل قفص المحكمة، وبعض الأطباء أرادوا التوجه لفحص الدكتور مرسي”.

وقال المحامي لذات الموقع، “فهمنا من وسط الضجة أنه توفي، وأن المتهمين أخبرونا عبر الإشارة بأيديهم أنه توفي”.

مضيفا “وبعدها بساعة، رأيته محمولا على نقالة حوالي الساعة الرابعة والنصف”، مشيرا إلى أن القفص الزجاجي داخل القاعة يعزل الصوت.

مبرزا “أننا تمكنا من سماع الصوت لأن صرخات المتهمين كانت مرتفعة جدا”.