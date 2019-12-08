محامي “بايري”: موكلي كان شاهدا في القضية وتحول إلى متهم

قال محامي محمد بايري، اليوم الأحد، من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إن الأخير كان شاهدا في القضية.

وأوضح،يونس لخضاري،أن رجل الأعمال تحول لمتهم بعد ضم الملفين واجراء خبرة المفتشية العامة للمالية بطلب من القاضي المحقق بالمحكمة العليا.

وأضاف المحامي، أن موكله تحصل على أرض، عبارة عن أحراش وتحتوي على وادي، وقام بتهيئة القطعة وأنجز شبكة للصرف الصحي.

وذكر المتحدث، أنه كان منشور وزاري بخصوص هذا القرار وتم إنشاء لجنة ولائية لاسترجاع الأراضي الفلاحية، وتم استثناء القطعة الأرضية.

وأشار المحامي، أن موكله استفاد من تهمة مخالفة تشريعات وقوانين الصرف عند قاضي التحقيق،ومن تهمة تبديد أموال بنكية.

وقال المحامي، “كيف لبايري أن يقوم بتبييض الأموال والتحقيقات في البنوك كشفت أنه لم يستفد من أي قروض بنكية”.

وأضاف المحامي، أن عائلة بايري تمتلك أموالا كبيرة بالرويبة والاخضرية وتحصل على تعويضات كبيرة بعد تنازله عن أراضي لصالح المنفعة العامة.