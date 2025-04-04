محامي بلايلي يوضح سبب إستدعاء موكله للجنة الإنضباط

تحدث محامي اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عن سبب إستدعاء موكله، اليوم الجمعة، للوقوف أمام لجنة الإنضباط التابعة للرابطة التونسية لكرة القدم.

وصرح محامي اللاعب، يوسف بلايلي، بعد الإستماع لأقوال موكله:”تمت دعوة اللاعب، يوسف بلايلي، للإستماع إلى أقواله عقب ما عرفته مباراة الترجي و أمام شبيبة العمران من أحداث”.

وأضاف المتحدث:”تم إعتبار أن اللاعب قام بحركة غير أخلاقية في تلك المباراة، ومن المؤكد أن بلايلي لم يكن يقصد القيام بأي حرجة غير أخلاقية”.

وتابع ذات المتحدث:”الحركة التي قام بها اللاعب كانت عفوية، ولم يقصد بها الإساءة لأي طرف، خاصة وأنه أثناء قيامه بتلك اللقطة كان متوجها نحو وفد من نادي الترجي ومقربين من اللاعب، ولم يوجه أي إشارة غير أخلاقية للمنافس”.