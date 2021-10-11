محامي بن هاشم :” موكلي ليس له اي منفعة لإصدار الكف بالبحث عن شكيب خليل وعائلته”

تأسف المحامي قاسمي المتأسس في حق المتهم” بن هاشم الطيب“، خلال مرافعته لمتابعته موكله واحالته على محكمة الجنايات، بخمسة تهم، في قضية مجلس قضاء غرداية في اعقاب الانتخابات التشريعية لعام 2017.

والتي تضمنت واقعة جنائية، فنسب إلى بن هاشم تهمة التزوير، عن واقعة جرت بتاريخ 4 او5 مارس، وتحديدا قبل انتهاء الآجال القانونية لجمع التوقيعات،

معيبا الدفاع عاى التحقيق الذي سار عليه المستشار المحقق الذي اعتمد على الكشوفات الهاتفية المتزامنة ليوم 5 مارس، في الوقت الذي فصلت المحكمة الادارية بغرداية في القضية واصدرت حكما جزائيا، وبالتالي فإن أركان الجريمة منعدمة تماما في واقعة غرداية.

وتابع المحامي فيما يتعلق بالاحداث، أما بخصوص حادثتي محكمة الرويبة و تلمسان، ان موكله كان متواجدا خارج ارض الوطن، في مهمة رسمية بلبنان، وأن غيابه هذا يسقط عنه تهمة اساءة إستغلال الوظيفة لعدم توفر اركانها.

كما عرج ذات المتحدث عن اخطارات الكف بالبحث عن شكيب خليل وعائلته، ليؤكد أن بن هاشم الطيب، لا تربطه علاقة او صلة بشكيب خليل، ولا أحد من أفراد عائلته، كما أنه ليس له اي مصلحة والتالي تهمة التحيز ليست قائمة، ملتمسا اخيرا إفادة موكله بالبراءة التامة.