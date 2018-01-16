محامي جزائري يذرف الدموع لعدم استقباله إثر فوزه بالجائزة العربية لأحسن مرافعة قضائية

حاز المحامي لدى مجلس سطيف الأستاذ رحماني رزاق على جائرة احسن مرافعة للسنة القضائية 2017/2018 على المستوى الوطن العربي بتونس الشقيقة.

وهذا بمناسبة اجراء مسابقة أحسن مرافعة قانونية بين المحامين العرب، أين اثبت ممثل الجزائر عن نقابة المحامين سطيف جدارته في التحكم بفن المرافعات،

التي تستند على النصوص القانونية والتجسيد المنطقي للتفاصيل الغائبة عن صورة الوقائع المدافع لها،

الأمر الذي جعله يسرق اللقب من منافسيه من عدة دول عربية لاسيما أبناء لغة الضاد من العراق ليبيا وتونس،

في حين حضي المحامي الشاب رزاق رحماني، بتكريم خاص من طرف وزير العدل التونسي وبحضور رئيس نواب الشعب وشخصيات دولية ووطنية رفيعة المستوى من بينها نقيب باريس ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين،

هكذا تعتبر الجزائر قد حضيت بلقب جديد في مجالات المرافعات القضائية بشهادة الوطن العربي، التي اسندتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في جو يرفع رأس أصحاب الجبة السوداء الجزائرية

للإشارة قناة النهار، كانت السباقة لزيارة صاحب اللقب العربي بمكتبه عند وصوله الى أرض الوطن مباشرة حتى تقسم معه هذه الفرحة والنشوة بالفوز المستحق.

وشكرالمحامي، قناة النهار التي فاجئته بمكتبه، بعد تتويجه على أحسن مرافعة قضائية بالوطن العربي.

كما لم يخفي المحامي غيضه، بسبب تهميشه من طرف السلطات، وعدم إستقباله من طرف وسائل الاعلام بمطار بوضياف بقسنطينة.