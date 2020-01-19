محامي زوج نانسي عجرم: لا مفاوضات مع عائلة القتيل

نفى محامي الدفاع عن فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، دخول موكله في أي مفاوضات مع عائلة القتيل في منزلهم، محمد الموسى.

وقال المحامي غابي جرمانوس، للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: “إنه في إنتظار قرار قاضي التحقيق الأول، والذي سيستكمل التحقيقات في القضية”.

مضيفا أنه سيكون للقضاء، الكلمة الفصل، في قضية الهاشم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في اليومين الأخيرين، خبرا مفاده مطالبة أهل القتيل السوري محمد الموسى، بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي، من عائلة نانسي عجرم، بعد مقتل إبنهم.

وقرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، تحديد جلسة الخميس المقبل، موعدا جديدا لمتابعة التحقيق بقضية مقتل الشاب السوري في منزل الفنانة نانسي عجرم، في إطلاق نار مع زوجها فادي الهاشم.

وكانت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي لديها في القضية، وادعت على فادي الهاشم، بجناية القتل العمد، بموجب المادة 547 معطوفة على المادة 229.

وأوضحت القاضية، في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أن حكمها على الهاشم في صالحه.