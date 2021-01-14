محامي سلال.. موكلي ينتمي لعائلة تضم 42 مجاهد ولم يستفد من منحة التقاعد بعد

تواصل هيئة دفاع المتهمين في قضية تمويل الحملة الانتخابية والامتيازات الممنحوة لمصانع تركيب السيارات المرافعات و الدفاع عن موكليها.

وجاء الددور مساء اليوم على هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال التي شرعت في المرافعات في حق موكليها.

المحامي مراد خادر عضو هيئة دفاع عبد المالك سلال: قضية الحال عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، النائب العام جعل قصورا في التسبيب، وهذا ما لفت انتباهي، في حقيقة الأمر في تسبيبه هو مخالفة للقانون في حد ذاته .

محامي سلال: الوزير الأول وظيفته ذات طابع سياسي ولا يحاسب على العمل الاداري والمحكمة العادية ليست مختصة لمحاكمة وزير أول،Cni فيه عديد الوزارء و الموافقة تكون بالإجماع.

محامي سلال: هذه المعاملات أريد بها تصفية الحسابات، وسلال موكلي أراد أن ينشط البلاد في مجال تركيب السيارات، أتساءل عن الامتيازات التي اتهم بها موكلي.

محامي سلال: الغريب انهم يريدون منح الوزير الأول مهام المدير ومحاسبته على ذلك، العجيب تابعوا بايري والضبطية القضائية دونوا في المحضر أرض خصبة وهو غير كذلك.

محامي سلال: أعتقد أن فارس مواطن جزائري مثله مثل أي مواطن جزائري له الحق في الاستثمار وقال لكم فارس “بابا في واد وانا في واد”.

محامي سلال: هذا الملف أريد تسييسه لغاية ما والعام والخاص يعلم بهذا، وانتم تدرون انهم أرادوا الهاء الرأي العام فوضعوا سلال واويحي وغيره في الحبس.

محامي سلال: بالنسبة لتهمة استغلال الوظيفة، في ماذا قصر عبد المالك 45 سنة وهو في الحكومة، موكلي قام بواجبه،

محامي سلال: مؤكلي كما توبع بالرشوة أتساءل محل الرشوة أين هي.؟نطرح السؤال كم أخذت ومن منحك، يتكلمون على معزوز معزوز متعامل اقتصادي

محامي سلال: أموال معزوز ن لم تهرب للخارج، اظن استثمر في وطنه.

محامي سلال: تهمة التصريح الكاذب، موكلي اعترف أنه له سكن وأحد في قسنطينة وباعهه بعقد بيع موثق، واما منحة تقاعده إلى يومنا هذا لم يستفد منها.

محامي سلال: سيارة “رونج روفر” فقد أكد أنه لم يكن يعلم أنها تدخل في الممتلكات.

محامي سلال: تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية فاقول “يا اسفاه”، موكلي كان مدير الحملة الانتخابية وقانون الأحزاب لا يتكلم عن مدير الحملة الانتخابية بل عن المترشح الحر.