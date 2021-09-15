 محامي سلال.. “نطالب من القضاة أن يطبقوا تعليمة وزير العدل في معالجة ملف المأساة المطروحة”

استهل دفاع المتهم الموقوف عبد المالك سلال، بالتعليمة الوزارية التي أصدرها وزير العدل عبد الرشيد طبي،خلال كلمته بالمجلس الأعلى للقضاء. الا وهي “على القضاة أن يستندوا إلى الحكمة والعقل في،تسيير ومعالجة القضايا المطروحة أمام هيئتهم”.

وفي قضية الحال، تساءل المحامي غياب المنهجية في متابعة الوزير الاول وفي تطبيق المادة 2. معلقا بالقول:” اليس الوزير الأول يتولى مهام وظيفية، وهي وظيفة سياسية لتولي السلطة التنفيذية. وعليه -يقول المحامي-“صفة الموظف لا تنطبق على موكله بالقضية،واصفا الدفاع القضية بالمأساة التي جرت اطارات سامية بالدولة، وعلى رأسهم موكله.

واستغرب ذات المتحدث، امام هيئة المحكمة من إجراءات متابعة موكله سلال، لتراسه مجلس مساهمة الدولة، مادام المجلس يضم 12 وزيرا. معلقا : ” كان الأجدر جلب الوزراء التي اذن ومساءلتهم”.

وأشار محامي الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى أنه موكله لم يرتكب أي مخالفات في الملف المطروح أمام العدالة اليوم. حيث كان عليه إنقاذ أرواح اناس، وهو ما يستدعي عنصر الاستعجال،في ابرام صفقة تهيئة 380 شالي بإقامة الدولة ” موريتي”.

ملتمسا الدفاع اخيرا “انه 28 سنة وهي العمر التي قضاها موكله في هرم الدولة، تطبيق، القانون تطبيقا سليما وبحذافيره”. “ليكون بادرة تغيير وجهة معالجة هذه المأساة، خاصة وأننا نحتاج اليوم جزائر جديدة، وجزائر أمل”.

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