محامي شاهيناز هامل: من أرادو تلطيخ عائلة موكلتي يقبعون الآن في السجون

شدّد محامي المتهمة ابنة هامل “شاهيناز”، أمام هيئة المجلس، خلال مرافعته، أن موكلته تعرضت للظلم والاضطهاد، في قضية الحال. كونها ابنة عبد الغني هامل، فموكلته بعدما أكملت دراستها العليا،حاولت الاستثمار في بلدها، وهذا فعل لا يجرمه القانون والمشرع الجزائري.

كما قال الدفاع أن والد موكلته عبد الغني هامل كل من أرادوا الإضرار به كلهم مقبعون، -فحسبه -أرادوا أن يلطخوه مع كمال البوشي. وصولا إلى السائق بالمديرية العامة للأمن الوطني، ولأنه شكاهم إلى القضاء، لفقوا له ملفات فساد.

والتمس الدفاع في آخر مرافعته، إرجاع جميع ممتلكات موكلته شاهيناز محل الحجز. وكذا الحسابين البنكيين، ورفع الرقابة القضائية عنها بارجاع جواز السفر لها.

واستأنف الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثالث على التوالي محاكمة المتهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني. كما يتابع هامل رفقة أفراد من عائلته ويتعلق الأمر بزوجته “سليمة”، وأبنائهما ”مراد، أميار، شفيق وشاهيناز“.

كما يتابع في القضية أيضا، إلى جانب هامل وعائلته، وزراء ومسؤولين سابقين، أبرزهم الوزير السابق، المتهم الموقوف “عبد الغني زعلان”. وهذا بصفته والي وهران خلال ارتكاب الوقائع.

وشملت المتابعة القضائية أيضا، والي تيبازة السابق “موسى غلاي“، وعبد المالك بوضياف بصفته والي تلمسان سابقا. على غرار المتهم الموقوف بسجن البويرة ” محمد رحايمية ” مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي سابقا.

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