محامي شبيبة القبائل: “سنطعن لدى مختلف الهيئات الكروية لإستعادة حقنا”

الرياضة
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محامي شبيبة القبائل: “سنطعن لدى مختلف الهيئات الكروية لإستعادة حقنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد محامي فريق شبيبة القبائل، مباشرتهم في إجراءات الطعن، بخصوص العقوبات التي تم تسليطها على النادي، ومسؤوله الأول شريف ملال.

وصرح المحامي مفتاح، في هذا الخصوص: “العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط ليست نهائية، وقررنا رفقة إدراة الفريق، استغلال حقنا القانوني لتقديم طعن بخصوص هذه العقوبات”.

وأضاف: “لدينا خمسة أيام لتقديم طعن لدى لجنة الطعون التابعة “للفاف”، وبعدها بإمكاننا تقديم طعن آخر لدى المحكمة الرياضية بالجزائر، ولدى “الفيفا””.

وتابع محامي “الكناري”: “شبيبة القبائل، كانت ضحية في هذه القضية، وتم معاقبتنا استنادا للمادتين 119، و81، دون مواجهة بين مسؤولي الفريقن”.

وأكد المحامي مفتاح، في الأخير: “نطمئن أنصار فريقنا، بأننا هنا للدفاع عن حق شبيبة القبائل، ورئيسها شريف ملال، لآخر دقيقة”.


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