محامي عائلة القتيل: تم إخفاء الأدلة بفيلا نانسي وهاتفها لا يزال معها!

لا تزال قضية إقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومقتل المقتحم محمد الموسى في إطلاق نار مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، تتفاعل بشكل كبير.

وحسب موقع “سيدتي”، أوضح المحامي السوري جميل الغيث، أسباب قيامه بالتطوع للدفاع عن محمد الموسى قائلا: “التناقضات التي ظهرت بلقاءات نانسي عجرم، بالإضافة لوجود تصريحات ومشاهد مشبوهة دفعتني للمشاركة بالقضية”.

مضيفا أنه قد تم طمس الحقائق من تقرير الطب الشرعي اللبناني غير المهني، وضبط الشرطة غير المكتمل.

وعن مطالبة أهل الموسى بمبلغ نصف مليون دولار كتسوية نهائية، أكد محامي القتيل، أن عادات وتقاليد أهل المغدور أكبر من الشائعة.

وأوضح الغيث أن المحامين الموكلين عن القضية لم يتقاضوا أي مبلغ لقاء الأتعاب وقال: “لم نضغط على أي أحد في هذا الصدد وعملنا تطوعي وسيبقى، ليس كما يشاع”.

وختم المحامي كلامه قائلا: “أمالنا معلقة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ومحتكمين إلى نزاهته ونزاهة القضاء اللبناني عموما ونحن نريد الحقيقة فقط”.