محامي عائلة شكيب خليل سابقا: “قدمت طلبا بخصوص الغاء أمر بالكف عن البحث وقاضي التحقيق استبعده”

القاضي: درفوف مصطفى انت كنت محامي عائلة الوزير السابق شكيب خليل ماذا تقول بخصوص التهم المنسوبة إليك

المتهم درفوف مصطفى: لم أكن متأسسا في القضية

انت تقول ان قاضي التحقيق هو من أملى عليك الوقائع ولم تكن على اطلاع عليها من منحك رقم فاكس قاضي التحقيق

المتهم : المفتش العام

القاضي: الحالات العادية كل حالة عادية لها استثناء؟

قاضي التحقيق في الحالة العادية يقدر يسمع المتهم ويفرج عليه، وفي الاستثناء هناك لجوء إلى اصدار أمر بالقبض .

القاضي: هل أخبرك بأن التعليمة من الوزير من ” المعلم”؟

المتهم درفوف مصطفى: لا لم يقل لي من ” المعلم”

النيابة: كيف علمت أن أوامر بالقبض هذه صدرت من دون استدعاء

المتهم درفوف مصطفى: علمت ذلك من شكيب خليل وقاضي التحقيق، وقلت لقاضي التحقيق نقدم كل ما فيه لابطال اجراء أمر بالقبض، والمحامي له الحق في اي طلب كان ، يقبل از يرفض

النيابة: لكن خلال مجريات التحقيق قلت أنه قدمت طلب أمام قاضي التحقيق، وهو رفض وتم منعك، وسلمك الملف لأجل السير في الإجراءات للكف عن البحث.

المتهم درفوف: الطلب الذي قدمته كأنه لم يكن مادام قاضي التحقيق له الحق في القيام بهذا الإجراء.

الدفاع: هل كنت في اتصال مع الطيب لوح

المتهم درفوف : احترمه ويحترمني وليس لي اي علاقة به، منذ التشريعيات التي كانت .