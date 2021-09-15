 محامي عبد الحميد ملزي: “وثائق مهمة في التحقيق اختفت في ظروف غامضة وهذا مثير للغرابة”

طالب دفاع المتهم الموقوف عبد الحميد ملزي، خلال مرافعته اليوم باستبعاد الأطراف المدنية المتأسسة في القضية. وقال دفاع ملزي إنه ليس للأطراف المدنية الحق في التأسس في القضية لكونها لم يلحق بها أي ضرر.

كما اثار محامي ملزي تساؤلات عديدة خلال مرافعته، بسبب ما وصفه بالغموض الذي اكتنف القضية خلال مجريات التحقيق. منها اختفاء وثائق تم تقديمها أثناء التحقيق ولم يتم العثور عليها إلى اليوم. وتساءل الدفاع عن سبب اختفاء تلك الوثائق ولمصلحة من.

وأكد المحامي رحموني وليد، أن الوثائق المقدمة في الموضوع، في جلسة اليوم، لم يتم تبليغها لفرقة المفتشية المالية. وهذا لغاية في نفس يعقوب على حد قوله،دفاعا عن موكله بمناسبة مثوله أمام القطب الجزائي المتخصص بقضايا الفساد،بمحكمة سيدي امحمد.

وأكد الدفاع أن شركة الاستثمار الفندقي هي مفخرة للجزائر، لكونها الشركة الوحيدة التي رفعت أرقام أعمال الحزائر إلى 200 مليار دينار. مضيفا أن الكل يعتقد بأن هذه الشركة هي ملك لملزي مع العلم أنها شركة عمومية.

وتحدى ممثل دفاع ملزي أي مسؤول في الدولة يعمل بنفس الوتيرة التي كان يعمل بها موكله. ملتمسا من المحكمة إفادته بالبراءة ورفع الحجز عن أملاكه وأملاك زوجته.

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