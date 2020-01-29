محامي غولام يتحرك ضد مُناورات نابولي!

الرياضة
  • -
  • 0
محامي غولام يتحرك ضد مُناورات نابولي!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف مُحامي الدولي الجزائري فوزي غولام، لأحد الإذاعات المحلية الإيطالية، بأن مُوكله غير قلق من مُناورات ناديه نابولي، ضده.

وأوضح المُحامي، بأن الظهير الأيسر واثق من نفسه، وهذا رغم سعي الإدارة لإلغاء إجازته كلاعب في الفريق، والتخلص منه نهائيا.ذ

وقال :”اللاعب مُرتاح، ومن الناحية القانونية، لا يُوجد أي شيء يمنع مُسيري نابولي من إتخاذ هذا الإجراء”.

ليُواصل :”لا أريد التعمق أكثر في هذه المسألة، ولكننا نعرف حقوقنا، ووضعية اللاعب تبقى واضحة”.

يُشار بأن صاحب القذفات الصاروخية، عازم على تغيير الأجواء هذا الشتاء، ويمتلك الكثير من المُقترحات المهمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=765185

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com