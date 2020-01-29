محامي غولام يتحرك ضد مُناورات نابولي!

كشف مُحامي الدولي الجزائري فوزي غولام، لأحد الإذاعات المحلية الإيطالية، بأن مُوكله غير قلق من مُناورات ناديه نابولي، ضده.

وأوضح المُحامي، بأن الظهير الأيسر واثق من نفسه، وهذا رغم سعي الإدارة لإلغاء إجازته كلاعب في الفريق، والتخلص منه نهائيا.ذ

وقال :”اللاعب مُرتاح، ومن الناحية القانونية، لا يُوجد أي شيء يمنع مُسيري نابولي من إتخاذ هذا الإجراء”.

ليُواصل :”لا أريد التعمق أكثر في هذه المسألة، ولكننا نعرف حقوقنا، ووضعية اللاعب تبقى واضحة”.

يُشار بأن صاحب القذفات الصاروخية، عازم على تغيير الأجواء هذا الشتاء، ويمتلك الكثير من المُقترحات المهمة.