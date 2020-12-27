محامي كونيناف: الخزينة العمومية طالبت بمبلغ 3 ملايير دولار.. وهذا خيالي

تساءل محامي الاخوة كونيناف أمام هيئة المجلس عن المببغ الخيالي الذي طالبت به الخزينة العمومية كطرف مدني متضرر من شركات الاخوة كونيناف.

واعتبر عضو هيئة الدفاع أن مبلغ التعويض الذي تحصلت عليه الخزينة العمومية المقدر ب 297الف مليار سنتيم، ما يعادل 3 مليار دولار، مبالغ فيه وليس له مبرر.

وقال أن ممثل الخزينة العمومية قدم 3 اوراق فيها طلبات مكتوبة يعني كل ورقة قيمتها 1 مليار دولار.

وقال المحامي أن هذا المبلغ خيالي لا يعده الا اللسان، متعجبا نفس المتحدث من أين اتت الخزينة العمومية بهذا المبلغ.

واعتبر دفاع الطرف المدني مبلغ 186 مليار دج، قيمة القروض الغير مبررة حسب دفاع الخزينة العمومية

وعلق الدفاع أن هذا المبلغ تم التوصل إليه من خلال جمع كل الارقام الواردة في محاضر الضبطية وتم ضربها في 4 مرات.

وخاطب المحامي هيئة المجلس ” والله المبلغ هذا وجعلي قلبي” خاصة وأن الخزينة العمومية لها إطارات خيرة في المحاسبة، ليس من المعقول أن تقع في خطأ مثل هذا خلال قولها 30 مليون دولار امريكي اي ما يعادل 16 مليار دج،.

مشيرا بالقول ” أين هي الجدية والمحكمة تقبل هذا المبلغ بدون دراسة أو تمحيص لتبيان مصدر هاته الأموال، ملتمسا الدفاع اخيرا إلغاء الحكم المستأنف في حق موكله والتصدي من جديد ببراءته