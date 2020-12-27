محامي مادام مايا.. 11 كيلوغرام من المجوهرات التي حجزت بمنزل موكلتي ورثتها عن جدتها

قال المحامي وعضو هيئة الدفاع للمتهمة نشناش زليخة المعروفة باسم مادام مايا أن المحجوزات من المجوهرات التي عثر عليها بمنزل موكلته ورثته هذه الأخيرة عن جدتها

وقال المحامي في مرافعته ” هذه المجوهرات تعود الى ماورثثته موكلتي من جدتها و التي تنحدر من الشاوية الاوراس مجوهرات بكل اشكالها من الخلخال و غير ذلك ”

وأضاف ” هذه الممتلكات كلها اسندت من ارث جدتها من الأب و كان مخصص لزفاف ابنتيها و حيث لم يتم عرض المصوغات للمخابر و الجزم ماوجد في هذا السكن فيه ماهو ثمين وفيه ما ليس ثمين”

وتجدر الاشارة إلى أن مصالح الأمن لما قامت بتفتيش منزل المتهمة نشناش زليخة بموريتي قد عثرت فيها على مبالغ مالية تتجاوز 11 مليار سنتيم و 11 كيلوغرا من المجوهرات من مختلف الأصناف