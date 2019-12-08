محامي معزوز: موكلي لم توجه له أي تهم بالمحكمة العليا

قال محامي رجل الأعمال أحمد معزوز، إن موكله رجل الأعمال أحمد معزوز، قد تم سماعه كشاهد في المحكمة العليا ولم يتم مواجهته بأي تهم.

وأضاف المحامي: “معزوز تم مواجهته بتهم فقط لما تم سماعه بمحكمة سيدي محمد”.

وواصل دفاع معزوز الدفاع عن موكله قائلا : “إنّ معزوز لم يقحم افراد عائلته في نشاطه التجاري و هو اول

مستورد من الصين وله مصانع منذ 1987 مصانع للمبيدات و التجهيزات الكهربائية و مصانع تكرير السكر.”.

وأردف في السياق ذاته: بأن موكله لا يمتلك اي شركات أو عقارات أو استثمارات خارج الوطن.

مضيفا: “أنّ ماجاء في محاضر الضبطية القضائية ليس فيه اي دليل للعدالة خاصة في جنحة تبييض الاموال”.

كما طالب المحامي بتبرئة موكله يقصد “معزوز” من تهمة تبييض الأموال.