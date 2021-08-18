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قناة النهار

محامي: والد الشاب جمال كان بيده أن يشعل النـ.ار في البلد..هو يحب الوطن وخاف على الوحدة الوطنية

بقلم قناة النهار
محامي: والد الشاب جمال كان بيده أن يشعل النـ.ار في البلد..هو يحب الوطن وخاف على الوحدة الوطنية
الوحدة الوطنية
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