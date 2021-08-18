قناة النهار محامي: والد الشاب جمال كان بيده أن يشعل النـ.ار في البلد..هو يحب الوطن وخاف على الوحدة الوطنية بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2021 - 15:14 الوحدة الوطنية شارك غرِّد 114 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973888 اقرأ أيضا تساؤلات: إرتفاع حرائق الغابات على المستوى الوطني إلى 73 عبر 13 ولاية قناة النهار 10 أوت النهار ترندينغ: هبات تضامنية كبيرة لضحايا الحرائق ورئيس الجمهورية يعلن حداد لثلاثة أيام قناة النهار 11 أوت وهران/ وزير الصناعة: يتفقد أحد مصانع إنتاج الأكسجين ويأمر بالتعجيل في دخوله حيز الخدمة قناة النهار 03 أوت وزارة الحج و العمرة استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم بداية من اول محرم قناة النهار 08 أوت