محامي وفاق سطيف: “الشكوى التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة تخدم الوفاق”

أوضح محامي وفاق سطيف، اليوم الخميس، أن الشكوى التي أودعتها وزارة الشباب، بخصوص قضية التسجيل الصوتي الخاص برئيس النادي فهد حلفاية، تخدم الوفاق.

وصرح محامي وفاق سطيف، لتلفزيون “النهار”: “أود أن أشكر وزارة الشباب والرياضة، ومن خلالها الوزير، على إيداعهم لهذه الشكوى في قضية التسجيل الصوتي”.

وأوضح: “الشيء الذي نؤكد عليه، هو أن الشكوى التي تم ايداعها من طرف وزارة الشباب والرياضة، هي شكوى ضد مجهول”.

وتابع محامي الوفاق السطايفي: “من الناحية القانونية هذه الشكوى التي تم رفعها ضد مجهول، ستصب في مصلحة وفاق سطيف، والرياضة الجزائرية بصفة عامة”.