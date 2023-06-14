محامي وفاق سطيف يفتح النار على حلفاية

فتح محامي وفاق سطيف، نبيل بنية، النار على المدير السابق للفريق والمساهم، فهد حلفاية، مؤكدا بأنه ليس من نفس مستواه حتى يرد على اتهاماته.

وفي ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء، أوضح محامي الوفاق، بأنه بصفته مستشارا قانونيا وبتكليف من الرئيس سرار، تحدث بلغة بسيطة عن قضية التنازل عن الأسهم لمجمع “سونلغاز”.

موضحا في المقابل، بأنه تفاجئ بالتصريحات الإعلامية، غير المسؤولة التي أدلى بها المدير العام السابق فهد حلفاية، التي هاجمه فيها واتهم من خلالها، “الديركتوار” برئاسة عبد الكريم سرار.

كما أوضح المحامي بنية، بأنه من واجبه الدفاع عن مصلحة الوفاق، مضيفا: “حلفاية لا يدري ما يقول.. وحتى يقاومني يجب أن يحمل نفس الشهادة التي أحملها أو أكثر ومصلحة النادي خط أحمر”.

قبل أن يؤكد محامي الوفاق بأن كل ما جاء على لسان حلفاية، في إحدى حصص القنوات الخاصة، مغالطات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: “لم نأت من أجل مجاملة الأشخاص والمكتب المسير المؤقت يعمل خارج أوقات العمل، من أجل إنهاء عملية التنازل عن الأسهم لصالح سونلغاز”.

مبرزا بأن المساهمين فئتين منهم من وقّع على وثيقة التنازل ومنهم لم يوقّع، موضحا في السياق ذاته، بأن العملية هي تنازل عن الأسهم مقابل قيمة مالية وليست عملية بيع.